|
|
|
Україна планує закупити ескадрилью американських...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.
Дивися повний текст Україна планує закупити ескадрилью американських винищувачів до 2035 року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90891
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:41
сначала поднимите налет часов до стандартов нато на том что есть, 2 часа в месяц это не налет , а позор
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 5571 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:26
Так хорошо и оптимистично что аж не верится.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:49
чего то вспомнился шах и ишак.
Авиация - дорогое удовольствие, а если скупать "авиа битки", то затем расходы на содержание и поломки прикуют эскадрилью к земле.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:12
sequence написав:
Авиация - дорогое удовольствие, а если скупать "авиа битки", то затем расходы на содержание и поломки прикуют эскадрилью к земле.
Небитки сами по себе стоят дороже (по цене одного 22 или 35 можно купить кучку 16 или 18) и обслуживание огого.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 233 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:37
сорок лет водил Моисей евреев по пустыне... пока все, кто помнил, что он обещал не померли.
-
konsts1174
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 01.06.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:42
И напомню... даже в жирные 2000-е годы Украина не смогла отремонтировать свою единственную подводную лодку, ныне распиленную. И как тогда содержать Ф-16, если двигателя придется покупать за валюту, а не брать с советского склада?
-
konsts1174
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 01.06.17
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:54
vitaliy_berdinskikh написав: sal написав:
зато Штаты будут давать кредиты Украине на свои битки. полная зависимость
а как его пилить? ведь все транзакции видны.
Вот прям все
За Виталия Наливкина!
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12997
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7276 раз.
- Подякували: 3441 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:00
vitaliy_berdinskikh написав: sequence написав:
Авиация - дорогое удовольствие, а если скупать "авиа битки", то затем расходы на содержание и поломки прикуют эскадрилью к земле.
Небитки сами по себе стоят дороже (по цене одного 22 или 35 можно купить кучку 16 или 18) и обслуживание огого.
22е не продаются и не производятся, на 35е очередь в кубырнадцать лет, есть новые модификации (Block) 16х(типа миг-29) или 15х (су-27), но все равно дорого. Основной прикол в ресурсе двигла, планера и авионики. В случае с мигами можно канибализмусом было обойтись, благо СССР много подарил, с боингами так не прокатит.
Будет очень дорого и половина парка будет простаивать на земле.
проще уже авиабазу США грохнуть, еще и аренду снять!
))
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4151
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 1057 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:37
«Літаки летять – будемо всіх бомбить»
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
-
Серхио
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 31.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|79
|
|
|0
|54
|
Вів 27 жов, 2020 10:14
R2
|
|8
|630
|
|