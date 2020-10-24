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Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:28
..я так понимаю: расчитывают продат гос.зем.ресурсы рано или поздно, и на их купить б/у штатовские самолетики?!.. умно-умно...ниче не скажешь.. пару тренировочных полетов и ...встанет вопрос - че б еще продать, чтоб угробить...))
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maestro71
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