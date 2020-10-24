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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:28
..я так понимаю: расчитывают продат гос.зем.ресурсы рано или поздно, и на их купить б/у штатовские самолетики?!.. умно-умно...ниче не скажешь.. пару тренировочных полетов и ...встанет вопрос - че б еще продать, чтоб угробить...))
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:32
Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...
Як у ватанів пукани рвуться. Хоча, можливо, краще було б закупити БПЛА.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03
Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...
На це потрібна згода місцевої влади, а там не влада, а терористи, хоча сама думка цікава...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:44
Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...
Под это уже и петицию сделали, предлагают аэродром в Полтаве использовать. Понятно что то так ... баловство. И не с этим президентом. Но чего не помечтать
Не углублялся в тему. А что с ними не так?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:47
Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...
А сейчас что с ней? Стоит зарастает бурьяном?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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