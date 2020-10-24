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Україна планує закупити
ескадрилью американських...

Україна планує закупити ескадрилью американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:28

..я так понимаю: расчитывают продат гос.зем.ресурсы рано или поздно, и на их купить б/у штатовские самолетики?!.. умно-умно...ниче не скажешь.. пару тренировочных полетов и ...встанет вопрос - че б еще продать, чтоб угробить...))
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:32

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

Як у ватанів пукани рвуться. Хоча, можливо, краще було б закупити БПЛА.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52

  lapay написав:Як у ватанів пукани рвуться. Хоча, можливо, краще було б закупити БПЛА.

А якщо розмістити військову базу США в ОРДЛО :roll: Може б тоді війна одразу і закінчилася :twisted:
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

  Lady_N написав:А якщо розмістити військову базу США в ОРДЛО :roll: Може б тоді війна одразу і закінчилася

На це потрібна згода місцевої влади, а там не влада, а терористи, хоча сама думка цікава...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:44

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

  sequence написав:проще уже авиабазу США грохнуть, еще и аренду снять! ))

Под это уже и петицию сделали, предлагают аэродром в Полтаве использовать. Понятно что то так ... баловство. И не с этим президентом. Но чего не помечтать :mrgreen:
  sequence написав:22е не продаются и не производятся

Не углублялся в тему. А что с ними не так?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:47

Re: Україна планує закупити ескадрилью американських...

  maestro71 написав:..я так понимаю: расчитывают продат гос.зем.ресурсы рано или поздно

А сейчас что с ней? Стоит зарастает бурьяном?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:22е не продаются и не производятся

Не углублялся в тему. А что с ними не так?
22-гі дуже дорогими вийшли
35-ті - це здешевлені і модернізовані( в сторону погіршення)22-гі , але при цьому все одно 35-ті не мають противника( і швидше за все не будуть мати на протязі найближчих10-20 років) ,саме тому 22-гі і перестали випускати (надлишкова можливість,яку все одно не використаєш ,бо нема достойного противника)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 18:00

  vitaliy_berdinskikh написав:
  sequence написав:22е не продаются и не производятся

Не углублялся в тему. А что с ними не так?

сняли с пр-ва лет 15 назад. Имеющийся парк поддерживается каннибализацией, в лучших традициях
sequence
 
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