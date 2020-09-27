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"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Чарівне місто"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46
Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Холдингова компанія" Київміськбуд "прийняло на баланс житловий комплекс" Чарівне місто ", повідомив президент компанії Ігор Кушнір.
Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ЖК \"Чарівне місто\" корпорації \"Укрбуд\"
.
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