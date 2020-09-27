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"Київміськбуд" прийняв на
баланс ЖК "Чарівне місто"...

"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Чарівне місто"...
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 22:46

"Київміськбуд" прийняв на баланс ЖК "Чарівне місто"...

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Холдингова компанія" Київміськбуд "прийняло на баланс житловий комплекс" Чарівне місто ", повідомив президент компанії Ігор Кушнір.

Дивися повний текст \"Київміськбуд\" прийняв на баланс ЖК \"Чарівне місто\" корпорації \"Укрбуд\".
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