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Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 жов, 2020 23:06
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення Господарського суду Миколаївської області ухвалив 16 жовтня.
Дивися повний текст Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство
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Додано: Пон 26 жов, 2020 23:06
это рывок или просто прорыв зеленой братии?
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