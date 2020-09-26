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Миколаївський суднобудівний
завод оголосив про банкрутство

Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:06

Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення Господарського суду Миколаївської області ухвалив 16 жовтня.

Дивися повний текст Миколаївський суднобудівний завод оголосив про банкрутство.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 23:06

это рывок или просто прорыв зеленой братии?
ruslan42212
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