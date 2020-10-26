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Понад 27 тисяч українських родин
перейшли на сонячні панелі

Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:02

Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі

Пропонуємо до обговорення:
Кількість родин, які свідомо переходять на «чисту» енергію, зростає. Так, у ІІІ кварталі 2020 р. ще майже 2 тис. домогосподарств вирішили встановити сонячні панелі. Таким чином, кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, зросла на 8% і сягнула 27623.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:02

Не перешло, а хотят заработать бабла за счет других. Такие себе паразиты общества.
Переходить для собственных нужд не выгодно. Не окупается.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:32

Re: Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні пан

  p_a_l написав:Переходить для собственных нужд не выгодно. Не окупается.

Зачем писать, если не знаешь? Я поставил себе. Окупается. Конечно, не за 1.5 года, как с зелёным тарифом, а за ~5 лет. Но всё же, факт есть факт.
N0mad
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