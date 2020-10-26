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Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Кількість родин, які свідомо переходять на «чисту» енергію, зростає. Так, у ІІІ кварталі 2020 р. ще майже 2 тис. домогосподарств вирішили встановити сонячні панелі. Таким чином, кількість сімей, що використовують «чисту» електроенергію, зросла на 8% і сягнула 27623.
Дивися повний текст Понад 27 тисяч українських родин перейшли на сонячні панелі
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R2
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:02
Не перешло, а хотят заработать бабла за счет других. Такие себе паразиты общества.
Переходить для собственных нужд не выгодно. Не окупается.
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p_a_l
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:32
p_a_l написав:
Переходить для собственных нужд не выгодно. Не окупается.
Зачем писать, если не знаешь? Я поставил себе. Окупается. Конечно, не за 1.5 года, как с зелёным тарифом, а за ~5 лет. Но всё же, факт есть факт.
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N0mad
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:27
N0mad У вас уже окупилось или окупается, тут как бы разница. Оптимисты киричат 5 лет, писсимисты хрен окупается, есть много расчетов где фигурирует 10 лет. Вот и пойди пойми выгода или игрушка.
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Igorten
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Додано: Сер 28 жов, 2020 08:34
Який строк служби аккумуляторів?
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Буровик
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