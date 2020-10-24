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Україна втратила лідерство з
експорту горіхів до Євросоюзу

Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:04

Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
Лідер Української горіхової асоціації повідомив, що Україна більше не лідер експорту горіхів в країни ЄС

Дивися повний текст Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:04

Зато у нас есть ассоциация.
Ура товарищи! Попрыгали дальше.
Попрыгал сам, передай эстафету другим. Например белорусам. :D
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:24

Re: Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросою

Ну так это тема не такая жирная как янтарь, но тоже вся пронизана коррупционными и полубандитскими схемами. Пока не будет порядка и закона, мы будем проигрывать конкурентную борьбу на внешних рынках.
alex_dvornichenko
 
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