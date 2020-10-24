Лідер Української горіхової асоціації повідомив, що Україна більше не лідер експорту горіхів в країни ЄС
Дивися повний текст Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:04
Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:04
Зато у нас есть ассоциация.
Ура товарищи! Попрыгали дальше.
Попрыгал сам, передай эстафету другим. Например белорусам. :D
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:24
Re: Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросою
Ну так это тема не такая жирная как янтарь, но тоже вся пронизана коррупционными и полубандитскими схемами. Пока не будет порядка и закона, мы будем проигрывать конкурентную борьбу на внешних рынках.
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