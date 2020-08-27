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Вчені з'ясували, як
знизити ризик зараження...

Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:12

Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження...

Пропонуємо до обговорення:
До такого висновку прийшли вчені з Університету Нью-Мексико в США, передає Physics of Fluids.

Дивися повний текст Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження коронавірусом у приміщенні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:13

Набрызгать хлорки, включить УФ лампу.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:19

  p_a_l написав:Набрызгать хлорки, включить УФ лампу.

Если эти методы подходят -- людей в помещении нет -- можно просто вообще ничего не делать -- заражаться некому...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:21

Чтобы вдвое снизить риск заболеть в помещении, в нем надо в 2 раза меньше времени находиться. Это же очевидно :)

Кстати, а что там за лютые кондёры в пендосии, что корону гасят на раз?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:19

доктор Комаровский такие советы давал ещё лет 10 назад...
Тракторист
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