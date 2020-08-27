До такого висновку прийшли вчені з Університету Нью-Мексико в США, передає Physics of Fluids.
Дивися повний текст Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження коронавірусом у приміщенні.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:12
Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені з'ясували, як знизити ризик зараження коронавірусом у приміщенні.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:19
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:21
Чтобы вдвое снизить риск заболеть в помещении, в нем надо в 2 раза меньше времени находиться. Это же очевидно :)
Кстати, а что там за лютые кондёры в пендосии, что корону гасят на раз?
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