Про це свідчать дані державної компанії "Оператор ГТС України".
Дивися повний текст Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:14
Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:14
Начала сокращать за дорого, купленного за дешево газа.
Маму в Америке нужно чем то кормить.
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