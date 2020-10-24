RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна почала скорочувати
запаси газу в сховищах

Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:14

Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державної компанії "Оператор ГТС України".

Дивися повний текст Україна почала скорочувати запаси газу в сховищах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90885
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:14

Начала сокращать за дорого, купленного за дешево газа.
Маму в Америке нужно чем то кормить.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 15.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна планує закупити ескадрилью американських...
R2 » Пон 26 жов, 2020 22:41
4 186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 10:35
sal
Україна втратила лідерство з експорту горіхів до Євросоюзу
R2 » Вів 27 жов, 2020 10:04
2 40
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 10:24
alex_dvornichenko
Україна переходить на зимовий час
R2 » Суб 24 жов, 2020 01:34
8 626
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 08:30
PasserBy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21002)
27.10.2020 10:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.