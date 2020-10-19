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Українцям пояснили, чи
зараховують роки у виші в...

Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:22

Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...

Пропонуємо до обговорення:
Навчання на очній формі до 1 січня 2004 року враховується до страхового стажу для отримання пенсії.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:22

А что после 1 января 2004-го люди стали другого сорта?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:45

Re: Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...

Цікаво, я вчився два роки на одному факультеті, а потім перепоступив на інший, не переводився, мені мають зарахувати усі 6+2 роки чи тільки 6 ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:52

А у меня вопрос если поступил учится в России в 1991 году потом распался СССР будет стаж считаться в Украине.
ajkomarina74
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:21

ajkomarina74 так и России не было до 91 года? :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:18

платить налоги на конченных пенсионеров, которые сожрали страну и лишили молодежь пенсии - сомнительное удовольствие
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:05

то виходить якщо тебе залишали на другий рік то і стаж буде більший))
nighthawk5
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