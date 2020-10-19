Навчання на очній формі до 1 січня 2004 року враховується до страхового стажу для отримання пенсії.
Дивися повний текст Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в трудовий стаж.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:22
Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в трудовий стаж.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:45
Re: Українцям пояснили, чи зараховують роки у виші в...
Цікаво, я вчився два роки на одному факультеті, а потім перепоступив на інший, не переводився, мені мають зарахувати усі 6+2 роки чи тільки 6
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:52
А у меня вопрос если поступил учится в России в 1991 году потом распался СССР будет стаж считаться в Украине.
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:21
ajkomarina74 так и России не было до 91 года?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:05
то виходить якщо тебе залишали на другий рік то і стаж буде більший))
Додано: Вів 27 жов, 2020 19:19
Как по мне, то время за которое был заплачен налог (ЕСВ) должно считается за стаж, все остальное нет. А учился или что-то другое делал чего это должно кого-то волновать ?
Додано: Сер 28 жов, 2020 06:33
Статья как раз о том, что никакого ЕСВ до 2004 года не было. А Вы собираетесь у ваших дедушек и бабушек пенсии отобрать, раз они ЕСВ не платили? Тут речь о том, что закон обратной силы не имеет. До 2004 стаж начисляли и никто его теперь не отберет.
Додано: Сер 28 жов, 2020 06:46
Вже не знають як кинуть людей. Видумують різні схеми. І аж після 16років розкривають карти. Чорти під куполом!
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