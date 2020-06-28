Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Дивися повний текст ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:30
ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:30
Межигорье начал осваивать/присваивать еще Кучма.
Продолжил Ющенко. Закончил Янукович.
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