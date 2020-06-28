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ВАКС відмовився заочно
арештовувати Януковича

ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:30

ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сторінці ВАКС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Дивися повний текст ВАКС відмовився заочно арештовувати Януковича.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:30

Межигорье начал осваивать/присваивать еще Кучма.
Продолжил Ющенко. Закончил Янукович.
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