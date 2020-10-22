Українська газопостачальна компанія НАК "Нафтогаз" оприлюднила ціну на газ для населення у листопаді.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55
Ну как бы ожидаемо. Фирташская РГК вообще для населения на ноябрь цену под 9 грн/м3 выставила
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