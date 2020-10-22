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"Нафтогаз" підвищив ціну на
газ для населення ще на 35%

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%

Пропонуємо до обговорення:
Українська газопостачальна компанія НАК "Нафтогаз" оприлюднила ціну на газ для населення у листопаді.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55

Ну как бы ожидаемо. Фирташская РГК вообще для населения на ноябрь цену под 9 грн/м3 выставила
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:29

Украинскому народу надо подниматься и уничтожать всю эту срань как бешенных собак!!!! Ибо они не дадут народу жить нормальной жизнью...выводя из страны десятки миллиардов совместно с американскими "друзьями"...
homemail2003_sn
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:53

А как же обещания преза?????))))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:19

Все поставщики подняли цену. Но в заголовок нужно писать именно нафтогаз?
max_wer
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:00

  max_wer написав:Все поставщики подняли цену. Но в заголовок нужно писать именно нафтогаз?


А у нафтогаза заметнее всего процент поднятия. :D Он же в октябре не поднимал, а теперь с 4.70 на 6.33 сразу поднял. У нас фирташ поднял с 6.81 до 8.94 - это ж не так громко в процентном отношении... :)
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:51

Це просто. ...іздець!!! Вони там на всю голову?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:08

Re:

  svetoch-10 написав:А как же обещания преза?????))))


Какого президента, нет у нас президента, у нас Квартал 95 просто переехал в помещение побольше и аудитория у них теперь вся страна ;) К слову, у меня тут под боком избирательный участок, 2-й день туча полицейских единственным занятием которых судя по наблюдениям распивание кофе и курение. Дорогу почти перекрыла туча машин, но полиции судя по всему пофиг, ну кофе важнее. А вышел во двор рядом, смотрю машина полиции, сидит бабушка на лавочке, достали какой то мешок из машины и чет переписывают, не берусь утверждать что, но действие почему то наводит на нехорошие мысли :) Ну то такое, явка говорит сама за себя, народу тупо надоело менять шило на мыло.
Igorten
 
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