Українська газопостачальна компанія НАК "Нафтогаз" оприлюднила ціну на газ для населення у листопаді.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55
"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55
Ну как бы ожидаемо. Фирташская РГК вообще для населения на ноябрь цену под 9 грн/м3 выставила
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:29
Украинскому народу надо подниматься и уничтожать всю эту срань как бешенных собак!!!! Ибо они не дадут народу жить нормальной жизнью...выводя из страны десятки миллиардов совместно с американскими "друзьями"...
Додано: Вів 27 жов, 2020 13:19
Все поставщики подняли цену. Но в заголовок нужно писать именно нафтогаз?
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:00
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:08
Re:
Какого президента, нет у нас президента, у нас Квартал 95 просто переехал в помещение побольше и аудитория у них теперь вся страна К слову, у меня тут под боком избирательный участок, 2-й день туча полицейских единственным занятием которых судя по наблюдениям распивание кофе и курение. Дорогу почти перекрыла туча машин, но полиции судя по всему пофиг, ну кофе важнее. А вышел во двор рядом, смотрю машина полиции, сидит бабушка на лавочке, достали какой то мешок из машины и чет переписывают, не берусь утверждать что, но действие почему то наводит на нехорошие мысли Ну то такое, явка говорит сама за себя, народу тупо надоело менять шило на мыло.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:21
Нет у нас президента.
Есть мальчик на побегушках у соросни и иной срани.
Зе-Чмо
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