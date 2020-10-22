"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%

Додано: Вів 27 жов, 2020 15:08

svetoch-10 написав: А как же обещания преза?????)))) А как же обещания преза?????))))

Какого президента, нет у нас президента, у нас Квартал 95 просто переехал в помещение побольше и аудитория у них теперь вся странаК слову, у меня тут под боком избирательный участок, 2-й день туча полицейских единственным занятием которых судя по наблюдениям распивание кофе и курение. Дорогу почти перекрыла туча машин, но полиции судя по всему пофиг, ну кофе важнее. А вышел во двор рядом, смотрю машина полиции, сидит бабушка на лавочке, достали какой то мешок из машины и чет переписывают, не берусь утверждать что, но действие почему то наводит на нехорошие мыслиНу то такое, явка говорит сама за себя, народу тупо надоело менять шило на мыло.