"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:05
Scotch написав:
У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.
Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics
_hunter
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:13
Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
Igorten
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:19
Igorten написав:
Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
Более того -- там по той ссылке посчитано, с учетом доставки -- на что они же обращают внимание:
Цена газа
В т.ч. тариф на доставку
_hunter
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:26
зачем нужен коболев и нафтогаз, если я могу покупать газ по мировой цене и не платить этим паразитам?
censerus
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Додано: Вів 27 жов, 2020 18:14
в Европе цена выросла всего на 10%, так что поднятие цены на 35% в Украине можно объяснить только непомерной жадностью...
Тракторист
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