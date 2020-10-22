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"Нафтогаз" підвищив ціну на
газ для населення ще на 35%

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:05

  Scotch написав:У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.

Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:13

  _hunter написав:
  Scotch написав:У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.

Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics

Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:19

  Igorten написав:
  _hunter написав:
  Scotch написав:У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.

Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics

Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.

Более того -- там по той ссылке посчитано, с учетом доставки -- на что они же обращают внимание:
Цена газа
В т.ч. тариф на доставку
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:26

зачем нужен коболев и нафтогаз, если я могу покупать газ по мировой цене и не платить этим паразитам?
censerus
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:14

в Европе цена выросла всего на 10%, так что поднятие цены на 35% в Украине можно объяснить только непомерной жадностью...
Тракторист
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