RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" підвищив ціну на
газ для населення ще на 35%

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:13

  _hunter написав:
  Scotch написав:У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.

Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics

Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
Igorten
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:19

  Igorten написав:
  _hunter написав:
  Scotch написав:У нас случайно,не самый дорогой газ в Европе будет?Если у кого есть ссылка на цену газа в Европе,киньте сюда.

Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics

Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.

Более того -- там по той ссылке посчитано, с учетом доставки -- на что они же обращают внимание:
Цена газа
В т.ч. тариф на доставку
_hunter
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:26

зачем нужен коболев и нафтогаз, если я могу покупать газ по мировой цене и не платить этим паразитам?
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:14

в Европе цена выросла всего на 10%, так что поднятие цены на 35% в Украине можно объяснить только непомерной жадностью...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 06.08.08
Подякував: 268 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:31

У нас вроде как рынок. Любой мог зафиксить себе 5,24 на год у Нафтогаза. Наш местный газсбыт предлагал даже по 4,49 за куб на месяцев (с октября по март включительно).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1754
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:59

Пока вы тут про газ в стране зерно заканчивается. Хлебушек скоро тоже взлетит и тут по контракту с нафтогазом цену не зафиксируешь.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7189
З нами з: 30.11.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:28

  Ratatui написав:Пока вы тут про газ в стране зерно заканчивается. Хлебушек скоро тоже взлетит и тут по контракту с нафтогазом цену не зафиксируешь.

Ой, тоже мне проблема -- будем пироженки есть.
_hunter
 
Повідомлень: 2902
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла
R2 » Пон 26 жов, 2020 17:28
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 01:35
andrein
"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію
R2 » П'ят 23 жов, 2020 08:24
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 жов, 2020 08:24
bobo
Уряд хоче зберегти «Нафтогаз» у державній власності
R2 » Чет 22 жов, 2020 09:23
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 09:23
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.