"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%

_hunter написав:
Случайно почти самый дешевый:
https://www.epravda.com.ua/rus/projects ... 17/661702/
и ЕвроСтат:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... statistics
Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:13
Нужно считать, с учетом доставки, там по вашей ссылке на это обращают внимание.
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:19
Более того -- там по той ссылке посчитано, с учетом доставки -- на что они же обращают внимание:
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:26
зачем нужен коболев и нафтогаз, если я могу покупать газ по мировой цене и не платить этим паразитам?
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:14
в Европе цена выросла всего на 10%, так что поднятие цены на 35% в Украине можно объяснить только непомерной жадностью...
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:31
У нас вроде как рынок. Любой мог зафиксить себе 5,24 на год у Нафтогаза. Наш местный газсбыт предлагал даже по 4,49 за куб на месяцев (с октября по март включительно).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 28 жов, 2020 08:59
Пока вы тут про газ в стране зерно заканчивается. Хлебушек скоро тоже взлетит и тут по контракту с нафтогазом цену не зафиксируешь.
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:28
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|