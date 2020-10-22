"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%

Додано: Сер 28 жов, 2020 08:31

У нас вроде как рынок. Любой мог зафиксить себе 5,24 на год у Нафтогаза. Наш местный газсбыт предлагал даже по 4,49 за куб на месяцев (с октября по март включительно).

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)