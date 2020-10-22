"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення ще на 35%
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Ratatui написав:Пока вы тут про газ в стране зерно заканчивается. Хлебушек скоро тоже взлетит и тут по контракту с нафтогазом цену не зафиксируешь.
это почему? сушить сухари или купить пару мешков муки ))). А если серьезно, то ничего удивительного не вижу - один продает маски перед началом эпидемии, у других - мыши зерно поели, у третьих - нецелевое использование средств и из фондов считается нормальным.
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Ratatui написав:Пока вы тут про газ в стране зерно заканчивается. Хлебушек скоро тоже взлетит и тут по контракту с нафтогазом цену не зафиксируешь.
это почему? сушить сухари или купить пару мешков муки ))). А если серьезно, то ничего удивительного не вижу - один продает маски перед началом эпидемии, у других - мыши зерно поели, у третьих - нецелевое использование средств и из фондов считается нормальным.
Потому, что урожай хреновый и уже почти всё вывезли. Но зато много лука и морковки.