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Сдам в аренду
сертификат торговца ЦБ.

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ.
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ.

Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до марта 2021 года.
098 092-12-39 Елена
Гарри
 
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Вів 27 жов, 2020 11:01
Гарри

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