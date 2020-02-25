|
|
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ.
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:06
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до марта 2021 года.
098 092-12-39 Елена
-
Гарри
-
-
- Повідомлень: 319
- З нами з: 15.12.11
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18
|7735
|
Вів 27 жов, 2020 11:01
Гарри