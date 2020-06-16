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Суд за клопотанням Коломойського
витребував у силовиків...

Суд за клопотанням Коломойського витребував у силовиків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:28

Суд за клопотанням Коломойського витребував у силовиків...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського в рамках розгляду справи за його позовом до Приватбанку і НБУ "про захист честі, гідності та ділової репутації", повідомляє Finbalance.

Дивися повний текст Суд за клопотанням Коломойського витребував у силовиків звіт Kroll про $5,5 млрд збитків Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:28

Та отдайте ему банк. Посмотрев на эти выборы и театр с опросом могу сказать что толку не будет. Видать такая судьба у страны сидеть в своем овне.
Igorten
 
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