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Суд за клопотанням Коломойського витребував у силовиків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського в рамках розгляду справи за його позовом до Приватбанку і НБУ "про захист честі, гідності та ділової репутації", повідомляє Finbalance.
Дивися повний текст Суд за клопотанням Коломойського витребував у силовиків звіт Kroll про $5,5 млрд збитків Приватбанку
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:28
Та отдайте ему банк. Посмотрев на эти выборы и театр с опросом могу сказать что толку не будет. Видать такая судьба у страны сидеть в своем овне.
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Igorten
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