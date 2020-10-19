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Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня, передають "Наші гроші".
Дивися повний текст Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з онкозахворювань - ЗМІ
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Додано: Вів 27 жов, 2020 12:49
Ну что, еще есть сомнения, чем занимается власть имущие?
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