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Кабмін передав на дороги 62
мільйони з програми МОЗ з...

Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:49

Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 21 жовтня, передають "Наші гроші".

Дивися повний текст Кабмін передав на дороги 62 мільйони з програми МОЗ з онкозахворювань - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 12:49

Ну что, еще есть сомнения, чем занимается власть имущие?
svetoch-10
 
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