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Будинок на Сицилії можна
купити за 1 євро (фото)

Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:27

Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія Covid-19 необоротно змінила світ, яким ми його знаємо, але, схоже, є деякі речі, на які все ще можна розраховувати.

Дивися повний текст Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:27

пошел гуглить ....
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