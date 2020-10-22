Пандемія Covid-19 необоротно змінила світ, яким ми його знаємо, але, схоже, є деякі речі, на які все ще можна розраховувати.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:27
Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото)
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Дивися повний текст Будинок на Сицилії можна купити за 1 євро (фото).
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