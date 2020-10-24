Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає Бабель.
Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01
Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01
т.е. теперь пытаются еще хоть как-то оправдать разворовывание фонда.. ок, интересно посмотреть какие дальше будут лепить отмазки..
чем дальше тем чудесатее..
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