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Спеціального "COVID-фонду"
в Україні не було, назва...

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає Бабель.

Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01

т.е. теперь пытаются еще хоть как-то оправдать разворовывание фонда.. ок, интересно посмотреть какие дальше будут лепить отмазки..
чем дальше тем чудесатее..
djnergal
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:41

Хахахахаа ЧТООООООООО
kdevil
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