Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає Бабель.
Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
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Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01
Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01
т.е. теперь пытаются еще хоть как-то оправдать разворовывание фонда.. ок, интересно посмотреть какие дальше будут лепить отмазки..
чем дальше тем чудесатее..
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:51
Вот это бредятина,страна сказочных воров.Мы наверное,первые в мире по воровству.Может у нас и президент и премьер-министр тоже случайные?Может их нет вообще?
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:18
во Львовской области, деньги из фонда по ОНКОЛОГИИ - перебросили на "дороги". Новость с соседнего ресурса.
в итоге " все фонды - просто техническая опечатка", - всё в ДОРОГИ"
В дороги - которых нет
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