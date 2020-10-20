RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Спеціального "COVID-фонду"
в Україні не було, назва...

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубрак, передає Бабель.

Дивися повний текст Спеціального \"COVID-фонду\" в Україні не було, назва виявилася помилкою - \"Укравтодор\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90900
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:01

т.е. теперь пытаются еще хоть как-то оправдать разворовывание фонда.. ок, интересно посмотреть какие дальше будут лепить отмазки..
чем дальше тем чудесатее..
djnergal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 02.09.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 15:41

Хахахахаа ЧТООООООООО
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:47

Вся суть руководства ЗЁ&ко!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:51

Вот это бредятина,страна сказочных воров.Мы наверное,первые в мире по воровству.Может у нас и президент и премьер-министр тоже случайные?Может их нет вообще?
Scotch
 
Повідомлень: 719
З нами з: 01.08.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:18

во Львовской области, деньги из фонда по ОНКОЛОГИИ - перебросили на "дороги". Новость с соседнего ресурса.
в итоге " все фонды - просто техническая опечатка", - всё в ДОРОГИ"
В дороги - которых нет
Марта
 
Повідомлень: 151
З нами з: 24.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:03

ахахаааа, що відбувається?
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 20:45

Хорошо что не Порошенко!))
mvi
 
Повідомлень: 169
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 01:36

какие же циничные беспробудные уб-людки. ужас
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2521
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:08

а зачем фонд тратить на лечение больных, Порошенко и так за свои покупает аппараты ШВЛ и халаты для докторов
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 25.02.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні введуть нові податкові декларації та... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 25 жов, 2020 15:47
50 2928
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 00:17
vitaliy_berdinskikh
Що з'явиться в Україні після "Великого будівництва" 1, 2
R2 » Вів 20 жов, 2020 21:38
10 645
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 19:41
Ratatui
З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину...
R2 » Вів 27 жов, 2020 16:46
0 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 16:46
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.