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Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52
А чего ж Порошенко когда был президентом не озаботился тем, что в стране нет ШВЛ и врачи с голой жоРой? В Израиле, где живет близкий ему этнос, ШВЛов было полно в каждой больнице еще до Ковида. Это всё равно, что Янукович сейчас стал бы главным общественным борцом с коррупцией в Украине. Вы занимайтесь проблемами, когда при власти, а не когда вас поперли из нее и вы стали благотворителем
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:57
Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:33
А можно евроассоциацию вернуть в зад?
Можно попрыгать в обратную сторону?
Мне лично до вашего пороха жилось намного лучше. Я согласен не ездить в эту вашу дерьмократическую Европу.
Зе-Чмо
Додано: Сер 28 жов, 2020 10:37
Re: Спеціального
Самое важное. Нужно чтобы все понимали, что это разворовывание под патронажем Запада.
Разворовывают здесь, и переводят туда. Тут они жить не будут. Все разворованные средства будут тратиться на Западе. А Запад нас еще и в долги вгоняет. Вот такие добрячки. Вот такая нам помощь от них.
Нам незачем отдавать какие то мнимые долги, если эти средства вывели назад с лихвой.
Запад это лживые лицемеры.
Зе-Чмо
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