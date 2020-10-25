Додано: Сер 28 жов, 2020 11:54

olexiy_ogryzko написав: Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох

Ваш Потрошенко дясятком-даже полсотней швлов не откупится.Стырил условно на десятки миллиардов, откупился на пару сотен миллионов гривень - порошенко бладеятель и благотворительНе нужно было проводить "европейские" медицинские реформы, добивающие медицину с одной левой ноги, не нужно было держать чуму Супрун 3 года, причем хитрожопо в качестве и.о. Эвроассоциации он добился - если бы эта эвроассоциация была на деле очень выгодна и нам (украинцам всем), а не только Эвропе - то я бы аплодировал бы стоя. А так весьма она сомнительна. Но вся эта эвроинтеграция, интерграция с западом, борьба с агрессором (несмотря на то, что вроде все красиво звучит и идеи вроде хорошие) превратилась в профанацию и дерибан страны, самое главное, под громкие патриотические крики и "слава Украине", чтоб сильно не палиться.Одно только "я повысил цены на газ не на 70%, а на целых 100%" и вылизывание г-ну Байдену говорит обо всем - о том на кого реально работал и как относился и относится к народу Украины.Ну а Зельц и гоп-компания - это такое же как и предыдущее, разницы почти ноль.