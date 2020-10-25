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Спеціального "COVID-фонду"
в Україні не було, назва...

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52

А чего ж Порошенко когда был президентом не озаботился тем, что в стране нет ШВЛ и врачи с голой жоРой? В Израиле, где живет близкий ему этнос, ШВЛов было полно в каждой больнице еще до Ковида. Это всё равно, что Янукович сейчас стал бы главным общественным борцом с коррупцией в Украине. Вы занимайтесь проблемами, когда при власти, а не когда вас поперли из нее и вы стали благотворителем
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 09:57

Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:33

  olexiy_ogryzko написав:Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох


А можно евроассоциацию вернуть в зад?
Можно попрыгать в обратную сторону?
Мне лично до вашего пороха жилось намного лучше. Я согласен не ездить в эту вашу дерьмократическую Европу.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:37

Re: Спеціального

Самое важное. Нужно чтобы все понимали, что это разворовывание под патронажем Запада.
Разворовывают здесь, и переводят туда. Тут они жить не будут. Все разворованные средства будут тратиться на Западе. А Запад нас еще и в долги вгоняет. Вот такие добрячки. Вот такая нам помощь от них.
Нам незачем отдавать какие то мнимые долги, если эти средства вывели назад с лихвой.
Запад это лживые лицемеры.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:54

  olexiy_ogryzko написав:Порошенко и занимался проблемами, когда был при власти - отстроил армию, провел децентрализацию, добился евроассоциации и безвиза. а нынешняя власть это все уничтожает. не закуплено ни одного аппарата ШВЛ с начала пандемии, деньги перебрасываются с медицины туда, где уже отлажены откаты. но, блRдь, конечно виноват Порох


Ваш Потрошенко дясятком-даже полсотней швлов не откупится. :!: Стырил условно на десятки миллиардов, откупился на пару сотен миллионов гривень - порошенко бладеятель и благотворитель :lol:
Не нужно было проводить "европейские" медицинские реформы, добивающие медицину с одной левой ноги, не нужно было держать чуму Супрун 3 года, причем хитрожопо в качестве и.о. Эвроассоциации он добился - если бы эта эвроассоциация была на деле очень выгодна и нам (украинцам всем), а не только Эвропе - то я бы аплодировал бы стоя. А так весьма она сомнительна. Но вся эта эвроинтеграция, интерграция с западом, борьба с агрессором (несмотря на то, что вроде все красиво звучит и идеи вроде хорошие) превратилась в профанацию и дерибан страны, самое главное, под громкие патриотические крики и "слава Украине", чтоб сильно не палиться. :? Одно только "я повысил цены на газ не на 70%, а на целых 100%" и вылизывание г-ну Байдену говорит обо всем - о том на кого реально работал и как относился и относится к народу Украины. :?
Ну а Зельц и гоп-компания - это такое же как и предыдущее, разницы почти ноль.
Alex2007
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