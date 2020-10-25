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Спеціального "COVID-фонду"
в Україні не було, назва...

Спеціального "COVID-фонду" в Україні не було, назва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:17

В оправдание дорог - могу сказать что у нас дйствительно сделали дорогу по поселкам и тарссу - по европейскому уровню.
Зашибись красиво. В обл центре таких нет. И вообще поселок самый-самый лучший особенно по сравнению с городом - небо и земля.

Печально что это пока. а теперь обьединили с другими поселками и будет теперь у нас ж***.
Juna
 
Повідомлень: 406
З нами з: 27.10.16
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