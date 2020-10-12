У Китаї на аукціоні продали телефонний номер 77777777. Він приніс власникові майже 600 тисяч доларів США.
Дивися повний текст У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний номер.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:14
У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Китаї на аукціоні за рекордну суму продали телефонний номер.
Додано: Вів 27 жов, 2020 15:14
..не кисло так в Китае - за долги перед третьими лицами наказывают!! - чик, и ты уже на Небесах.. ((
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|