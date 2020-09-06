Ключовими для співробітників компаній в майбутньому стануть такі навички.
Дивися повний текст Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички, що допоможуть зберегти роботу.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:07
Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички,...
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Дивися повний текст Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички, що допоможуть зберегти роботу.
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