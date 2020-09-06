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Нові технології знищать 85 млн
робочих місць: навички,...

Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:07

Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички,...

Пропонуємо до обговорення:
Ключовими для співробітників компаній в майбутньому стануть такі навички.

Дивися повний текст Нові технології знищать 85 млн робочих місць: навички, що допоможуть зберегти роботу.
R2
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