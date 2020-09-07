В Україні розпочався опалювальний сезон – з 15 жовтня у більшості областей почали підключати до теплопостачання житловий фонд та об’єкти соціальної сфери.
Дивися повний текст Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до тепла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:17
Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до тепла.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:17
..смысл греть батареи в Херсоне, если за бортом днем +20..22гр ?!...ночью +11-13..мерзляки вполне справляются кондерами и электро-каминами....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|