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Опалювальний сезон: два міста
поки що не підключають до...

Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:17

Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розпочався опалювальний сезон – з 15 жовтня у більшості областей почали підключати до теплопостачання житловий фонд та об’єкти соціальної сфери.

Дивися повний текст Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до тепла.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:17

..смысл греть батареи в Херсоне, если за бортом днем +20..22гр ?!...ночью +11-13..мерзляки вполне справляются кондерами и электро-каминами....
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:12

  maestro71 написав:..смысл греть батареи в Херсоне, если за бортом днем +20..22гр ?!...ночью +11-13..мерзляки вполне справляются кондерами и электро-каминами....

Никто же не заставляет: не нужно отопление -- вопрос выносится на обсуждение ОСББ и если мерзляков меньшество -- домовой вентиль прикручивается. Это если до сих пор погодный регулятор по какому-то недоразумению не поставили -- если поставили: все происходит автоматически.
_hunter
 
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