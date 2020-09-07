Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34
ALexxxS написав:
_hunter
так может оно дому и не нужно. я о своих деньгах переживаю больше))
В многоквартирном доме подход индивидуалиста чисто законодательно плохо работает... Тут только переезд в собственный дом от переживаний спасет.
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_hunter
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