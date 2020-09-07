В многоквартирном доме подход индивидуалиста чисто законодательно плохо работает... Тут только переезд в собственный дом от переживаний спасет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:34
Додано: Сер 28 жов, 2020 14:58
Re: Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до.
В любом случае включение ЦО при +15 +17 градусом это не услуга, а обдиралово.
Страна окрепшего маразма.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Сер 28 жов, 2020 15:00
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|