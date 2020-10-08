RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали
відкрити справу про...

Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали відкрити справу про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:27

Готель "Дніпро": НАБУ зобов'язали відкрити справу про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на постанову ВАКС від 7 вересня.

Дивися повний текст Готель \"Дніпро\": НАБУ зобов'язали відкрити справу про купівлю за кредити банків з рефінансом НБУ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90895
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:27

Схема "Укртелеком - 2".
Ragnar
 
Повідомлень: 429
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ, Харків, Львів і Дніпро - рекордсмени зі збору...
R2 » Суб 17 жов, 2020 07:20
2 162
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 07:38
Амвросий
Через невиконання урядом своїх зобов'язань майбутнє...
R2 » П'ят 09 жов, 2020 14:38
5 311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 17:05
Амвросий
Забудовника в Києві зобов'язали знести незаконну...
R2 » Чет 08 жов, 2020 19:07
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 19:07
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.