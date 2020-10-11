Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину коштів - Мінфін.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 16:46
З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину коштів - Мінфін.
Додано: Вів 27 жов, 2020 16:46
Может,точнее сказать,разворовали половину?Для того фонд и создавался.
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