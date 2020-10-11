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З ковідного фонду витратили
вже більш ніж половину...

З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:46

З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст З ковідного фонду витратили вже більш ніж половину коштів - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 16:46

Может,точнее сказать,разворовали половину?Для того фонд и создавался.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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