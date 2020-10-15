У банку також озвучили деталі судового позову, в рамках якого планують відсудити у MIND UA 2 млн грн моральної шкоди.
Дивися повний текст IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума позову склала 2 млн грн.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:08
IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBOX Bank подав до суду проти видання mind.ua: сума позову склала 2 млн грн.
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:08
Правильно делают, а то журнашлюхи порой такую ***** пишут абсолютно безнаказанно, что на голову не налазит. Потом и доверия нет к нормальным журналистам и СМИ в общем.
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