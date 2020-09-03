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МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тис. грн лише до 300 тис. грн.
Дивися повний текст МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300 тис. грн
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
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