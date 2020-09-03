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МВФ пропонував підняти гарантії
за вкладами лише до 300...

МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52

МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тис. грн лише до 300 тис. грн.

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Зачем мелочится, ставьте сразу по крупному - 1 млн евро.
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Если столько лет не повышают сумму, значит собираются кинуть. Вообще, кто как не государство больше всего кидает. Не?
Dikoy
 
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