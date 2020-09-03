Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тис. грн лише до 300 тис. грн.
Дивися повний текст МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300 тис. грн.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300 тис. грн.
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15
Если столько лет не повышают сумму, значит собираются кинуть. Вообще, кто как не государство больше всего кидает. Не?
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