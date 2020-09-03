Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами фізичних осіб з 200 тис. грн лише до 300 тис. грн.
Дивися повний текст МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300 тис. грн.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 17:52
МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ пропонував підняти гарантії за вкладами лише до 300 тис. грн.
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15
Если столько лет не повышают сумму, значит собираются кинуть. Вообще, кто как не государство больше всего кидает. Не?
Додано: Вів 27 жов, 2020 20:07
«Друзі, прості розрахунки, проста елементарна формальна логіка показують, що в умовах України підвищення граничної суми відшкодування з 200 тис. до 300 тис. мало що міняє»
- ну да, якихось 100 тисяч, збвльшення на якихось 50%.. дійсно, краще нічого не робити.
%*ло
Додано: Вів 27 жов, 2020 23:17
Интересно, почему вклады менее 10 грн не гарантируются?
Ведь ФГВ может сделать и электронный перевод, не обязательно наличкой отдавать.
Да и мелочь наличкой выгодно отдавать: 1,2,5 и 25 коп вывели из оборота.
То есть на карточном счету есть скажем 6,94 грн.
Дать 6 копеек и получить ровно 7 грн нельзя - 1 коп и 5 коп не принимают.
То есть могут выдать только 6 грн и 90 копеек.
А если нет монет по 10 копеек, то и вовсе 6,50 грн.
Или меньше 10 грн не гарантируются из-за слишком высоких "расходов" на такую "мелочь"?
Додано: Сер 28 жов, 2020 00:49
Самое интересное,в результате вообще не повысят даже до 300 тысяч,так и будут забалтывать эту тему годами.Одна из главных причин,не дающих это сделать-собственность ликвидируемых банков в чистую разворовывается,ФГВФ пополнять нечем.
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