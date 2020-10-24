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ДПС запустить бота, який
буде нагадувати про податки

ДПС запустить бота, який буде нагадувати про податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:10

ДПС запустить бота, який буде нагадувати про податки

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба у листопаді планує запустити tax-сервіс бот у соцмережах, за допомогою якого платники податків зможуть отримати інформацію про стан своїх розрахунків, результати обробки документів та нагадування про необхідність подання звітності чи сплату податків.

Дивися повний текст ДПС запустить бота, який буде нагадувати про податки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:10

Любопытно, информация в этом боте будет совпадать с cabinet.tax.gov.ua ? Потому, что в последнем до сих пор не заметили, что с сентября возросла минзряплата и, соответственно, ЕСВ для предпринимателей. А ведь заплатишь только в том объёме, как там написано - потом оштрафуют.
moveton
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